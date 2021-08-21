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Агрессивная девочка-подросток из Перми жестоко избила ровесницу
Происшествия
Агрессивная девочка-подросток из Перми жестоко избила ровесницу
pixabay.com

Пермь, 21 августа. Юная жительница города напала на сверстницу в Индустриальном районе. По словам очевидцев, агрессивная школьница нанесла оппонентке сильные удары по всему телу.

Сейчас информацию об избиении несовершеннолетней проверяют сотрудники правоохранительных органов. Полиция совместно с представителями ПДН начали по данному факту проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении дела.

Подобный инцидент произошел в Набережных Челнах. Местного школьника до смерти избили двое взрослых мужчин, которые решили отомстить подростку за то, что тот заступился за их собутыльницу.

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