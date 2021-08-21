Российские и мексиканские ученые апгрейдят 3D-печать деталей для самолетов и ракет

Пермь, 21 августа. Ученые пермского политехнического университета (ПНИПУ) и мексиканского автономного университета Коауила впервые создают совместную методику. Она позволит автоматизировать процесс «выращивания» деталей для самолетов, ракет и судов.

Как пояснили ФАН в прикамском вузе, в производстве крупногабаритных деталей для промышленности все чаще используют 3D-печать. По прогнозам экспертов, мировой рынок этих технологий к 2035 году составит 350 млрд долларов.

При этом сегодня нет технологий, которые бы точно рассчитали необходимые параметры печати изделий.

«Наша методика сможет автоматически превращать 3D-модель детали в управляющую программу для 3D-принтера, – пояснил ФАН инженер «Центра аддитивных технологий» пермского политеха Роман Давлятшин.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Снижение массы самолета позволит сэкономить топливо и снизить вредные выбросы. Наша разработка поможет проектировать детали с меньшей массой, но сохранять их функциональность, – уточняет Давлятшин.

По словам исследователей, методика будет перспективна для внедрения в аэрокосмической и машиностроительной отрасли.

Сейчас проводится научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и уже создана математическая модель процесса выращивания изделий. Готовый продукт появится в 2024 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермские ученые разработают первое в России программное обеспечение для проектирования и моделирования фотонных интегральных схем (ФИС). Софт Difra lab позволит ускорить процесс разработки ФИС.