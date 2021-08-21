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Происшествия
Пермяк обокрал магазин игрушек и пытался сбыть товар в соседнем алкомаркете
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Пермяк обокрал магазин игрушек и пытался сбыть товар в соседнем алкомаркете
Происшествия
Пермяк обокрал магазин игрушек и пытался сбыть товар в соседнем алкомаркете
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Пермь, 21 августа. В столице Прикамья арестован местный взрослый житель, который ограбил магазин игрушек. Причем, добычей преступника стали две куклы.

Мужчина зашел в торговую точку, взял пару игрушек и сложил их в пакет. Продавец заметила это и попросила выложить все на кассу. Но стоило ей на секунду отвлечься, как посетитель схватил товар и выбежал на улицу.

«Сразу после это он попытался сбыть игрушки в ближайшем алкогольном супермаркете, подходил к продавцам, интересовался, есть ли у них дети, и предлагал купить у него куклы», — рассказали ФАН в краевом МВД.

Благодаря камерам видеонаблюдения, уже через несколько часов преступник сидел в отделении полиции. Игрушек, кстати, у него уже не было. Зато выяснилось, что на счету задержанного еще пять преступлений. Возбуждены уголовные дела.  

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники угрозыска по Добрянскому городскому округу Прикамья разыскивают мужчину, который обвиняется в краже. Преступление он совершил, когда пришел устраиваться на работу.

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кража пермь уголовное дело игрушки алкомаркет
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