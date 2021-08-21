После смертельного ДТП с мотоциклистом в Перми возбудили уголовное дело

Пермь, 21 августа. Следователями Прикамья возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием мотоциклиста. Очевидцы происшествия довольно быстро начали выкладывать видео в социальных сетях.

«Водитель автомобиля Chevrolet Cruze при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом», — уточнили ФАН в ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате аварии 23-летний байкер скончался на месте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители столицы Прикамья вечером 18 августа стали очевидцами трагедии. В центре города погиб велосипедист.