Выдававший себя за агента ФСБ наркодилер из Перми получил 13 лет колонии

Пермь, 20 августа. Ленинский районный суд вынес приговор наркодилеру, который выдавал себя за агента ФСБ. Ему назначили 13 лет колонии особого режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

По следственным данным, пермяка задержали летом 2020 года. Правоохранители обнаружили в его машине более трех килограммов наркотических веществ и 800 тысяч рублей. Злоумышленник назначил встречу своему клиенту в одном из кафе города, но его задержали сотрудники полиции.

При допросе преступник начал рассказывать, что он якобы участвовал в спецоперации ФБР по разоблачению «коррумпированных» силовиков. По его словам, запрещенные вещества он должен был сбыть самим оперативникам наркоконтроля.

Однако в ходе расследования его версия не подтвердилась. Мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

В начале августа в отношении студента из Ростовской области было возбуждено уголовное дело. Молодой человек промышлял торговлей синтетическими наркотиками.