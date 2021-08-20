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Режим ЧС в Прикамье: Махонин поддержал пострадавших от засухи фермеров
Общество
Режим ЧС в Прикамье: Махонин поддержал пострадавших от засухи фермеров
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 20 августа. Глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о признании ЧС на территории региона в связи с засухами. Это позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности и вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств.

В мае — июне в Пермском крае установилась аномально жаркая погода с высокими температурами, сухими ветрами, недостаточным увлажнением почвы на площади более 100 га. Это негативно отразилось на заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птицы.

«Многие аграрии не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции. Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров, поэтому снимаем с них обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию», — сказал на совещании с руководителями организаций агропромышленного комплекса Дмитрий Махонин.

Также фермеры и агропредприятия смогут рассчитывать на поддержку со стороны местной власти по заготовке кормов. Главам территорий поручено помочь им в организации покоса травы на муниципальных землях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что режим ЧС, связанный с засухой, был введен на восьми территориях Пермского края. 

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