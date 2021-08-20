«РЖД-Строй» привлек подмосковную компанию к строительству зоопарка в Перми

Пермь, 20 августа. Подведены итоги запроса котировок АО «РЖД-Строй» на строительно-монтажные работы на территории многострадального нового зоопарка в столице Прикамья. Победителем признано подмосковное ООО «Энергокомплекс».

С подрядчиком заключат контракт стоимостью 272,6 млн рублей. Исполнитель должен построить кафе, туалеты, системы подготовки водоемов и благоустроить территорию.

Контракт на строительство первой очереди зоопарка с «РЖД» заключили в 2016 году. Всего по объекту — три госконтракта на 3,3 млрд рублей. Работы на объекте ведет АО «РЖДстрой». В 2017 году началась стройка.

Сдача первой очереди планировалась на 2018 год. Общая стоимость — 1,8 млрд рублей. Однако работы не были выполнены в срок и УКС Прикамья обратился в суд с требованием взыскать с генподрядчика 1,6 млрд рублей.

В мае 2021 года пермский арбитраж утвердил мировое соглашение между УКС и АО «РЖДстрой». По условиям компания достроит объект в 2023 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ленинский районный суд Перми признал виновным экс-директора ООО «ИнвестЖилСтрой» в «неправомерном обороте средств платежей». Компания, которой он руководил, являлась субподрядчиком строительства нового зоопарка.