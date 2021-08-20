Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 13:21
13:20
Общество
Профессор-офтальмолог назвал неожиданные причины, по которым дети могут ослепнуть
13:19
Экономика
Стоимость евро превысила 87 рублей на торгах Мосбиржи
13:18
Общество
Рожечники из Владимирской области стали финалистами конкурса «Диво России»
13:17
Весь мир
African Intelligence: Алжир отвернулся от Вашингтона в пользу Москвы
13:16
Происшествия
Двум петербургским сатанистам предъявили обвинение в ритуальном убийстве
13:15
Шоу-бизнес
Полина Гагарина появилась на «Новой волне» в босоножках за 85 тысяч рублей
13:14
Общество
Минобрнауки разрешило иностранцам вернуться на учебу в Россию
13:12
Весь мир
Правительство Алжира объявило о пересмотре отношений с Марокко
13:08
Шоу-бизнес
Родная сестра Кристины Асмус подрабатывает ее дублершей в кино
13:04
Общество
Годовщина отравления Навального: от инцидента в Томске до экстремизма
Все новости

«РЖД-Строй» привлек подмосковную компанию к строительству зоопарка в Перми
Общество
«РЖД-Строй» привлек подмосковную компанию к строительству зоопарка в Перми
youtube.com  /  Роман

Пермь, 20 августа. Подведены итоги запроса котировок АО «РЖД-Строй» на строительно-монтажные работы на территории многострадального нового зоопарка в столице Прикамья. Победителем признано подмосковное ООО «Энергокомплекс».

С подрядчиком заключат контракт стоимостью 272,6 млн рублей. Исполнитель должен построить кафе, туалеты, системы подготовки водоемов и благоустроить территорию.

Контракт на строительство первой очереди зоопарка с «РЖД» заключили в 2016 году. Всего по объекту — три госконтракта на 3,3 млрд рублей. Работы на объекте ведет АО «РЖДстрой». В 2017 году началась стройка.

Сдача первой очереди планировалась на 2018 год. Общая стоимость — 1,8 млрд рублей. Однако работы не были выполнены в срок и УКС Прикамья обратился в суд с требованием взыскать с генподрядчика 1,6 млрд рублей.

В мае 2021 года пермский арбитраж утвердил мировое соглашение между УКС и АО «РЖДстрой». По условиям компания достроит объект в 2023 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ленинский районный суд Перми признал виновным экс-директора ООО «ИнвестЖилСтрой» в «неправомерном обороте средств платежей». Компания, которой он руководил, являлась субподрядчиком строительства нового зоопарка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «РЖД-Строй» привлек подмосковную компанию к строительству зоопарка в Перми
пермь ржд зоопарк арбитражный суд подрядчик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru