Археологи обнаружили останки первых пермяков

Пермь, 20 августа. Во время раскопок рядом с Петропавловским собором в столице Прикамья археологи обнаружили захоронение первых местных жителей. По предварительной информации, оно относится к 18 веку.

Вскрыто уже более десяти могил. В одной был найден новорожденный ребенок. По словам старшего преподавателя НИУ ВШЭ Виталия Мингалева, вероятно, малыш похоронен со своей матерью в одном погребении. Свое предположение ученый высказал в эфире ГТРК-Пермь.

Также были найдены монеты, пуговицы, иконы и другие вещи.

facebook.com / Ольга Сафрошенко

«Звериный стиль — геологический период — Пермь Великая — Дягилев, как бы хорош он ни был. Археологи во время охранных работ у Петропавловского собора нашли и фиксируют ту самую нашу 300-летнюю историю», — отметила Ольга.

Археолог Ольга Сафрошенко на своей странице в Facebook написала, что у Перми наконец-то может появиться шанс прекратить хождения по замкнутому кругу.

Ректор пермского университета Дмитрий Красильников заявил, что к 300-летию городу находки могут стать основой музея археологии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что спецпроект, приуроченный к празднованию 300-летия столицы Прикамья, объявлен государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.