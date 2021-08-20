Аномально жарко: Прикамье готовится побить 40-летний температурный рекорд

Пермь, 20 августа. В Прикамье со стороны Южного Урала и Казахстана идет аномальная жара. Температурный рекорд в регионе может быть побит впервые за 40 лет — с 1981 года.

По данным ГИС-Центр ПГНИУ, среднесуточная температура может превысить климатическую норму на 10–13°C. В выходные, 21 и 22 августа в Перми ожидается +35°С, а по югу Прикамья столбик термометра поднимется до +37….39°С.

МЧС Пермского края предупреждает, что в период аномальной жары увеличится риск пожаров в лесах. Кроме этого, есть вероятность прихода гроз.

По прогнозам синоптиков, жара останется в Прикамье до 24 августа, а уже во вторник придет холодный фронт с ветрами и дождями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в конном клубе «Ферзь» в поселке Сылва Прикамья произошел пожар. Ночью загорелась конюшня, несколько лошадей погибли.