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Пермские нефтяники погибли в результате взрыва в ЯНАО
Происшествия
Пермские нефтяники погибли в результате взрыва в ЯНАО
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пермь, 19 августа. Вахтовики из Прикамья погибли во время взрыва на нефтяной перекачивающей станции компании «Яргео». Следственным отделом по городу Надым СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 17 августа бригада рабочих субподрядной организации выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара.

«В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ, произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько человек. Трое пострадавших от полученных травм скончались 18 августа в больнице», — сообщали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пермская инспекция труда организовала внеплановую проверку.   

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества возбуждено в Прикамье. Причем, основным фигурантом проходит женщина, которая подожгла квартиру, где проживал ее ребенок.

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нефть взрыв пермь погибли вахтовики ямало-ненецкий автономный округ
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