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Пермская школьница утонула в реке
Происшествия
Пермская школьница утонула в реке
новгородский-район.рф  /  Администрация Новгородского муниципального района

Пермь, 19 августа. Рядом с центральным пляжем столицы Прикамья произошла трагедия. Недалеко от Коммунального моста утонула 11-летняя девочка.

На данный момент известно, что две пермские школьницы решили искупаться. Причем, в месте, которое они выбрали, делать это запрещено, и есть даже соответствующая табличка.

Через некоторое время отдыхающие услышали крики о помощи. Некоторые бросились в воду. Одну девочку достали на берег, но вторую унесло течением.

На место вызвали спасателей и родителей. Искали школьницу до позднего вечера, когда за полночь ее тело нашли водолазы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Кунгуре Прикамья двух маленьких девочек придавило бетонной плитой. Чудом дети остались живы.

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