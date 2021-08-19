Сильный пожар произошел в конном клубе в Перми, несколько лошадей погибли

Пермь, 19 августа. В конном клубе «Ферзь» в поселке Сылва Прикамья произошел пожар. Ночью загорелась конюшня, несколько лошадей погибли.

Сотрудникам клуба и пожарным пришлось эвакуировать 12 лошадей. Огонь отрезал их от выхода. Трех животных спасти не удалось.

«Не осталось никакой амуниции, оставшееся сено пропахло пожаром. На данный момент в клубе осталось три лошади, одна в тяжелом состоянии. После тушения пожара трижды вновь происходило возгорание, требуются волонтеры для разбора завалов во избежание нового огня. Очень просим всех неравнодушных о помощи. Если есть какая-то ненужная амуниция: недоуздки, лейцы, корды, щетки, вальтрапы, уздечки — примем в дар», — рассказали ФАН в клубе.

Кроме этого, лошади отравились угарным газом. Им необходимы уколы — по 10 литров капельниц в день.

Открыт сбор на содержание оставшихся животных, приобретение медицинских препаратов, захоронение погибших. Денежные средства можно переводить по следующим реквизитам: 5469 4900 1481 4236 (карта Сбербанка), получатель — Денис Хамитович М.



Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вечером 18 августа пермяки стали очевидцами трагедии. В центре города погиб велосипедист.