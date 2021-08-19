Кастинг второго сезона сериала «Территория» стартовал в Прикамье

Пермь, 19 августа. В сентябре в Прикамье начнут снимать второй сезон мистического сериала «Территория». Сейчас объявлен кастинг актеров массовых сцен.

Для съемок в сентябре нужны жители деревни Мурзино — дедушки и бабушки. Также три женщины — фактурные, лет 45-50, прям ведьмы, написал на своей страничке в соцсетях кастинг-менеджер Арсен Меликян.

В октябре потребуются жители деревни Чугайново: мужики, которые выпивают. Возраст от 30-35 лет, примерно 60 человек, и женщины — работницы деревенского ДК.

«Предупреждаю, что могут быть корректировки по типажам, и я буду периодически вбрасывать эти запросы себе на страничку. Съемки будут идти вплоть до декабря, так что набор будет вестись постоянно», — написал Арсен Меликян.

Он попросил претендентов осознавать свои силы, понимать, что съемки проходят не в Перми, а в Горнозаводске, соответственно выезжать туда заблаговременно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российский дрессировщик Эдгард Запашный пригласил всех поддержать участников Фестиваля циркового искусства-2021, который пройдет в столице Прикамья. Артист записал видеообращение.