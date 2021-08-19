Автор более 30 патентов на изобретения о том, как быть полезным и прибыльным в России

Изобретатель, бизнесмен, глава ГП «Корпорация ПСС», включающей крупные электрохимические промышленные предприятия Пермского края, член совета Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель комитета по изобретательству и инновациям при Российском союзе промышленников и предпринимателей — это далеко не полный список призваний и должностей, имеющих непосредственное отношение к Александру Редекопу.

Он является участником разработок инновационного законодательства Пермского края и формирования условий для технического творчества жителей Прикамья, организатором первого российского аукциона интеллектуальной собственности, инициатором разработки и производства зарядных станций для электротранспорта, автором более 30 собственных патентов на полезные модели и изобретения.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с Александром Редекопом и попытался узнать, как сочетать в себе приобретенное еще в детстве желание изобретать, быть полезным и при этом удачно это продавать.

«Я, честно сказать, даже не считал, где я полностью автор, где соавтор каких-то изобретений. Многое было сделано с ребятами — нашими замечательными инженерами. Я сам — не инженер, но у меня было неплохо с физикой в школе. Потом в Советском Союзе регулярно я смотрел передачи по телевизору, посвященные физике, химии, выписывал журнал «Юный техник». То есть был простой интерес», — рассказал ФАН глава «ПСС».

Редекоп вспоминает, что периодически в своей предпринимательской деятельности приходится возвращаться как раз к школьной программе.

«Я помню, перед встречей с одним академиком в начале двухтысячных мне пришлось полностью прочитать учебник химии в поезде до Санкт-Петербурга. Мы тогда открыли у себя мыловаренное производство. Нужна была консультация. Пришлось прочитать, и мы нормально с ним поговорили. Правда, мыло тогда не очень пошло у нас», — с улыбкой вспоминает Александр.

pss.ru / Корпорация ПСС

«Все идеи, скажем так, долго не вынашиваются. Я знаю людей, которые иногда живут одной идеей. Но я все-таки исхожу от предпринимательской направленности. Нередко появляется изобретение, которому мы не нашли и, наверное, не найдем коммерциализации. Но на него есть патент, у патента есть срок действия, и когда-то он пройдет. Затем любой человек может попытаться найти применение изобретению, может обратиться к нам, мы дадим ему безвозмездную лицензию», — говорит Редекоп.

Чтобы все-таки реализовать свои потребности в производственной деятельности, быть полезными, иметь возможность инвестировать в другие направления, была выбрана в том числе нефтегазовая отрасль. Сегодня оборудование компании помогает предотвращать разливы нефти и прорывы газа, а также повышает срок службы металлический конструкций мостов.

По его словам, изобретать — на самом деле легко, когда не так много знаешь. И когда рядом есть тот, кто поймет идею и поможет реализовать.

«Мне не трудно. У нас работают очень качественные инженеры, первоклассные специалисты в области электроники, механики, химии, и, благодаря совместной работе и пониманию друг друга, удается получить вполне себе востребованные рынком товары», — считает руководитель «ПСС».

Кроме нефти и газа, ПСС обеспечивает защиту от коррозии металлических сооружений в таких сферах, как электроэнергетика, промышленное производство, инфраструктурные объекты, средства инженерного обеспечения и ЖКХ, транспорт и других.

vk.com / Корпорация ПСС - электрохимзащита от коррозии

«Сейчас в результате всех пандемийных дел мы, например, перестали кормить рабочих. К сожалению. Но при этом очень хочется довести предприятие по социализации до уровня лучших примеров, тех же японских грандов, таких как «Тойота». Им действительно удалось создать атмосферу, когда человек хочет творить. И, когда это так, это приносит прибыть», — уверен Редекоп.

Кстати, предприятие Александра Редекопа несколько лет назад получило статус самого социально-ориентированного в Пермском крае. Компания вела несколько благотворительных проектов, бесплатно кормила сотрудников, и даже незамужние женщины получали компенсацию за свои «страдания».

В компании сегодня работает стратегическая группа — совет высших руководителей, как говорит Александр, джедаев, где голос каждого учитывается при принятии стратегических решений.

«У нас в год появляется стабильно несколько новых продуктов. Каждый сотрудник в среднем подает по четыре рационализаторских предложения. Причем, это может касаться как технологических процессов, так и охраны труда, например. А вот работник завода «Тойота» под Санкт-Петербургом в год должен подать около 30 предложений. Правила везде разные, но направлены в общем и целом на одно — улучшение процесса для извлечения полезности и максимального получения прибыли», — рассказывает Александр Редекоп.

vk.com / Корпорация ПСС - электрохимзащита от коррозии

Что касается пандемии, то производство «ПСС» продолжало работать с совсем небольшим перерывом. Дело в том, что компания поставляет продукцию не только на «нефтянку», но и оборудование на военные корабли. Соответственно, было получено специальное разрешение на бесперебойное производство, конечно, с соблюдением всех коронавирусных мер.

Также «ПСС» является разработчиком и производителем зарядных станций для электромобилей. В начале августа Александр Редекоп рассказал общественности о существенной модернизации одной из самых популярных моделей зарядных станций электромобилей — персональной Mode-3. Она подходит для частного использования, может быть установлена в загородном доме, гараже, во дворе многоэтажного дома или на парковке.

«С помощью такой станции можно зарабатывать, например заряжая владельцев электромобилей в ночное время на стоянках или в дневное — на парковках у офисов, торговых и развлекательных центров, — объясняет Александр. — На данный момент корпорация производит несколько типов зарядных станций. Это и недорогие персональные и малогабаритные, а также большие мультистандартные станции, осуществляющие быструю заправку нескольких машин одновременно».

pss.ru / Корпорация ПСС

Зарядные станции «ПСС» имеют сертификат СТ-1, подтверждающий происхождение продукции на территории Российской Федерации.