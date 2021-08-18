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Онкобольная пермячка с мая дожидалась от таможни лекарства из Германии

Общество
Онкобольная пермячка с мая дожидалась от таможни лекарства из Германии
pixabay.com  /  HeungSoon

Пермь, 18 августа. Благодаря совместной работе Уполномоченных по правам человека в Прикамье и Свердловской области онкобольной женщине были выданы лекарства из Германии. Она не могла получить их с мая 2021 года.

29 июля в адрес пермского омбудсмена обратилась пермячка с просьбой оказать содействие в получении обезболивающих лекарств из Германии. Она сообщила, что состоит на учете в краевом онкодиспансере и регулярно пользуется препаратами, которых нет в РФ.

«Женщина приобретает их через знакомых в Федеративной Республике Германии. Ей прислали необходимые лекарства, но с мая она не могла их получить, так как в связи с пандемией пробы препаратов направили в экспертно-криминалистическую службу Центрального таможенного управления в Екатеринбург», — рассказали ФАН в пресс-службе Уполномоченного в Прикамье.   

Павел Миков обратился с ходатайствами в адрес омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой и начальника пермской таможни Дмитрия Макарова с просьбой в возможно короткие сроки провести экспертизы.

В итоге 11 августа лекарства были допущены в свободное обращение, а 16 августа переданы заявителю.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в офтальмологическом отделении пермской краевой детской клинической больницы с 2021 года успешно проводят операции пациентам с первых дней жизни. 

 

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