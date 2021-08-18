Велосипедист погиб во время движения в центре Перми

Пермь, 18 августа. Жители столицы Прикамья вечером 18 стали очевидцами трагедии. В центре города погиб велосипедист.

По информации очевидцев, мужчине стало плохо прямо во время движения. Причем, после падения, он был жив. Прохожие вызвали медиков.

Пока скорая помощь ехала на место происшествия, люди пытались реанимировать мужчину. Но бригада скорой только констатировала смерть.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дорожный знак, упавший после ДТП, стал «виновником» гибели пешехода. В столице Прикамье произошла авария с участием трех автомобилей.