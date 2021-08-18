Эдгард Запашный попросил поддержать участников Фестиваля циркового искусства в Перми

Пермь, 18 августа. Российский дрессировщик Эдгард Запашный пригласил всех поддержать участников Фестиваля циркового искусства-2021, который пройдет в столице Прикамья. Артист записал видеообращение.

«Мысленно я уже в Перми, потому что в вашем славном городе состоится конкурс циркового искусства, где я буду членом жюри, — говорит Запашный. — 43 коллектива из разных городов нашей страны — Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск. Все они приедут в Пермь, чтобы победить в этом крайне важном конкурсе циркового искусства. Надо их поддержать».

Событие пройдет на арене Пермского цирка 20 и 21 октября. Участники будут соревноваться в трех возрастных группах: от 5 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 18 лет.

Конкурсные номера будут представлены в шести жанрах: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия. Гала-концерт под куполом запланирован на 22 октября.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудникам пермского зоопарка удалось выходить детеныша рыси, который был брошен матерью. Сейчас животное развивается полноценно.