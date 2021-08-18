Экс-сотрудник Xsolla через суд требует восстановить его на работе и миллион рублей

Пермь, 18 августа. Бывший сотрудник Xsolla обратился с иском к компании, а также ее директору Александру Агапитову о восстановлении на работе и взыскании денежных средств. Об этом ФАН рассказал адвокат Илья Демин.

«У меня заключено соглашение с одним из сотрудников Xsolla на оспаривание его увольнения. Мы подали в суд на Xsolla и Агапитова. Просим взыскать один млн рублей морального вреда, а также восстановить сотрудника на работе», — пояснил Демин.

В начале августа директор крупной IT-компании Xsolla уволил около 150 сотрудников через пост в Twitter. По мнению адвоката, ответчики не только незаконно уволили его доверителя, но и нарушили право на честь и достоинство.

«Его, как и еще 150 человек назвали бездельником, худшим сотрудником и неэффективным работником. Еще и публично объявили о том, что они нарушают трудовую дисциплину. Мы считаем, что это ложь», — говорит Илья Демин.

из личного архива / Илья Демин

Также защита полагает, что имело место давление со стороны работодателя при увольнении. В публикациях Forbes (СМИ привлечено в качестве третьего лица. — Прим. ФАН) Александр Агапитов обещал выплатить 4-6 окладов. Фактически, по словам адвоката, заплатили гораздо меньше.

В Xsolla заявляли, что СМИ не так поняли слова руководителя.

«Мы просим СМИ подтвердить, что это не их выдумка, и Александр действительно давал такое обещание», — поясняет Илья Демин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компания Promobot пригласила уволенных сотрудников Xsolla на собеседование. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте компании.