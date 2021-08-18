Пермским первоклассникам разрешили бесплатно посетить зоопарк 1 сентября

Пермь, 18 августа. Учащиеся первых классов школ Перми смогут бесплатно посетить городской зоопарк в рамках акции в День знаний.

В частности, бесплатный вход для первоклассников будет действовать только 1 сентября. Обязательным условием для ребенка является быть в сопровождении взрослых.

«С собой необходимо иметь документы (свидетельство о рождении), подтверждающие возраст ребенка. Акция действует для детей шести, семи и восьми лет», — говорится в пресс-службе зоопарка.

Линейки в День знаний для первоклассников было решено не отменять. Аналогичная мера распространяется и на учащихся выпускных классов. Для всех остальных 1 сентября запланированы классные часы. Что касается присутствия родителей на линейках, то этот вопрос решит краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзор.

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