Мужчина пришел на собеседование и совершил офисную кражу в Прикамье

Пермь, 18 августа. Сотрудники угрозыска по Добрянскому городскому округу Прикамья разыскивают мужчину, который обвиняется в краже. Преступление он совершил, когда пришел устраиваться на работу.

В краевом МВД Федеральному агентству новостей рассказали, что в дежурную часть обратилась женщина, которая сообщила, что из офиса похищены: сотовый телефон, фотоаппарат и жесткий диск.

«Мужчина пришел в фирму на собеседование. Пока ждал в приемной, он заметил пакет, в котором находилась электронно-цифровая техника. Воспользовавшись моментом, гражданин вытащил содержимое и ушел», — пояснили в полиции.

Личность преступника была установлена. Им оказался 45-летний местный житель. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми начался суд по делу директора Пермского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта». Павла Задровского обвиняют в совершении пяти тяжких преступлений, связанных с коррупцией.