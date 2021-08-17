Директора вуза в Перми обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере

Пермь, 17 августа. В столице Прикамья 16 августа начался судебный процесс по делу директора Пермского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта» (ВГУВТ). Павла Задровского обвиняют в совершении пяти тяжких преступлений, связанных с коррупцией.



По данным транспортной прокуратуры, противоправную деятельность директор начал с октября 2012 года, когда допустил сначала превышение должностных полномочий, а потом и мошенничество в крупном и трижды в особо крупном размере.



С января 2018 по апрель 2020 года Задровский требовал от подчиненных передавать ему часть начисленных премий и регулярно через посредника получал деньги от двух доцентов и одного старшего преподавателя. Общая сумма поборов, по подсчетам Следственного комитета, составляет порядка в 1,5 млн рублей.



Задворского также обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников. Ущерб по этим нескольким эпизодам мошенничества за три года — около 5,5 млн рублей.



Мерой пресечения пока еще действующему директору вуза избран запрет на определенные действия. Задровскому нельзя общаться с потерпевшими и свидетелями и покидать в ночное время свой особняк в Перми.



Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья местный житель надолго отправился в колонию за кражу в особо крупном размере. Суровый приговор был вынесен несмотря на то, что он вернул награбленное до задержания.