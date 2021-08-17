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Пермяк надолго отправился в колонию за кражу имущества монастыря
Происшествия
Пермяк надолго отправился в колонию за кражу имущества монастыря
vk.com  /  Богоявленский Мужской монастырь в Верхней Курье

Пермь, 17 августа. В столице Прикамья местный житель надолго отправился в колонию за кражу в особо крупном размере. Суровый приговор был вынесен несмотря на то, что он вернул награбленное до задержания.

В краевой прокуратуре ФАН рассказали, что летом 2020 года мужчина посетил молельный зал Пермского Богоявленского мужского монастыря.

«Он взломал навесные петли на киотах икон и похитил имущество монастыря на сумму более 1 млн рублей. В дальнейшем, опасаясь привлечения к ответственности, злоумышленник подбросил украденное на территорию учреждения», — пояснили в прокуратуре Прикамья.

Тем не менее, суд признал пермяка виновным и отправил его в колонию общего режима на срок 7 лет 6 месяцев, а также назначил штраф в размере 120 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества возбуждено в Прикамье. Причем основным фигурантом проходит женщина, которая подожгла квартиру, где проживал ее ребенок. 

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суд кража пермь уголовное дело монастырь
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