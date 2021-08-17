Пермячка умышленно подожгла квартиру, где жила с мужем и ребенком

Пермь, 17 августа. Уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества возбуждено в Прикамье. Причем, основным фигурантом проходит женщина, которая подожгла квартиру, где проживал ее ребенок.

В региональном МВД Федеральному агентству новостей рассказали, что в жилом доме Краснокамска произошел пожар. Впоследствии было установлено, что возгорание случилось в однокомнатной квартире на втором этаже. Она принадлежит 51-летнему местному жителю.

«Проведенная экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог. Сумма причиненного ущерба — 200 тыс. рублей, — пояснили в МВД Прикамья. – Уже в ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению преступления причастна местная жительница, которая проживала в квартире с мужем и ребенком».

/ ГУ МВД России по Пермскому краю

Женщина не стала отрицать своей вины и рассказала, что мотивом послужило желание, чтобы близкий родственник мужа (собственник помещения) оформил часть квартиры на нее и ее ребенка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в однокомнатной квартире на 14-м этаже многоэтажного дома в столице Прикамья снесло межкомнатную стену. ЧП произошло из-за взрыва электросамоката.