Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 12:01
12:00
Экономика
Средний размер микрозайма снова вырос в России
12:00
Политика
Политолог Макеева поддержала Шугалея на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга
12:00
Общество
Лидер общественной симпатии: профессор Иванцов высказался о партии «Родина»
11:58
Общество
Перечислены симптомы рака, требующие медицинского обследования
11:57
Политика
Экс-президент СССР Горбачев перечислил допущенные США в Афганистане ошибки
11:54
Происшествия
Транспортный самолет Ил-112 разбился в районе аэропорта Кубинка
11:53
Спорт
Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»
11:51
Общество
Власти России ведут предметный разговор с Евросоюзом о признании COVID-сертификатов
11:51
Общество
Собянин заявил о завершении ремонта моста в центре Москвы
11:48
Происшествия
Комбайнеры нашли тело неизвестного посреди поля в Крыму
Все новости

Пермячка умышленно подожгла квартиру, где жила с мужем и ребенком
Происшествия
Пермячка умышленно подожгла квартиру, где жила с мужем и ребенком
 /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 17 августа. Уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества возбуждено в Прикамье. Причем, основным фигурантом проходит женщина, которая подожгла квартиру, где проживал ее ребенок.

В региональном МВД Федеральному агентству новостей рассказали, что в жилом доме Краснокамска произошел пожар. Впоследствии было установлено, что возгорание случилось в однокомнатной квартире на втором этаже. Она принадлежит 51-летнему местному жителю.

«Проведенная экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог. Сумма причиненного ущерба — 200 тыс. рублей, — пояснили в МВД Прикамья. – Уже в ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению преступления причастна местная жительница, которая проживала в квартире с мужем и ребенком».

Пермячка умышленно подожгла квартиру, где жила с мужем и ребенком
 / ГУ МВД России по Пермскому краю
Женщина не стала отрицать своей вины и рассказала, что мотивом послужило желание, чтобы близкий родственник мужа (собственник помещения) оформил часть квартиры на нее и ее ребенка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в однокомнатной квартире на 14-м этаже многоэтажного дома в столице Прикамья снесло межкомнатную стену. ЧП произошло из-за взрыва электросамоката.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пермячка умышленно подожгла квартиру, где жила с мужем и ребенком
пожар ребенок поджог пермь уголовное дело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru