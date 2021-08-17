Первое в России ПО для создания оптических чипов разработают пермские ученые

Пермь, 17 августа. Пермские ученые разработают первое в России программное обеспечение для проектирования и моделирования фотонных интегральных схем (ФИС). Софт Difra lab позволит ускорить процесс разработки ФИС.

Как пояснили ФАН в пермском государственном университете (ПГНИУ), сегодня разработчики фотонных интегральных схем используют зарубежный софт. Появление российского программного обеспечения (ПО) повысит независимость отечественных производителей.

«ФИС используются в устройствах для нашей повседневной жизни. Это высокоскоростной интернет, томографы, системы контроля окружающей среды и инженерных объектов, список можно продолжать долго. Поэтому сокращение времени на создание и упрощение процесса сделает эти технологии доступнее каждому россиянину», — рассказал пресс-службе краевой администрации руководитель проекта Difra lab Борис Лихачев.

Результатом работы Difra lab является набор топологических рисунков, которые затем используются производителем чипа ФИС во время его изготовления.

«Это позволяет заводам-изготовителям автоматизировать процесс производства своих продуктов. Например, пользователям не придется проводить циклы расчетов, а программное обеспечение позволит осуществлять подбор геометрии, топологии под целевые параметры пользователя», — отмечает Борис Лихачев.

Итоговый вариант программного обеспечения появится к концу 2022 года.

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