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Маленьких девочек придавило бетонной плитой в Прикамье
Происшествия
Маленьких девочек придавило бетонной плитой в Прикамье
 /  Кунгурская служба спасения

Пермь, 17 августа. В Кунгуре Прикамья двух маленьких девочек придавило бетонной плитой. Чудом дети остались живы.

Как рассказали ФАН в Кунгурской службе спасения, на пульт оперативного дежурного поступил звонок от диспетчерской службы о том, что в заброшенном гаражном боксе плитой придавило двоих детей.

«На место выехали экстренные службы города. По прибытию спасатели и пожарные с помощью ГАСИ (гидравлический аварийной спасательный инструмент. — Прим. ФАН) приподняли плиту и достали двух девочек 2007 и 2008 годов рождения. Их передали бригадам скорой помощи. Сейчас дети находятся в Кунгурской ЦГБ», — пояснили в службе спасения.

В ведомстве выразили благодарность местным жителям, которые до приезда экстренных служб пытались помочь детям, использовали различные подручные инструменты, тем самым ослабляя нагрузку плиты на девочек.

Маленьких девочек придавило бетонной плитой в Прикамье
 / Кунгурская служба спасения
Также спасатели МБУ КГСС уточнили, что в последнее время участились случаи нахождения  подростков на объектах повышенной опасности, в основном, строящихся и заброшенных строениях.

«В таких местах собираются бомжи, люди с неадекватным поведением, подростки из различных неформальных групп, которые употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, а также вовлекают других», — рассказали в Кунгурской службе спасения.

Специалисты просят родителей и самих детей быть внимательнее.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в однокомнатной квартире на 14-м этаже многоэтажного дома в столице Прикамья снесло межкомнатную стену. ЧП произошло из-за взрыва электросамоката.

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