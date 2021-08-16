Пермяк чуть не сгорел после взрыва электросамоката в квартире, появилось видео

Пермь, 16 августа. В однокомнатной квартире на 14-м этаже многоэтажного дома в столице Прикамья снесло межкомнатную стену. ЧП произошло из-за взрыва электросамоката.

На видео, которое появилось в Сети, хозяин квартиры показывает последствия. На записи хорошо видно, что из «однушки» получилась весьма просторная студия, поскольку стена обрушилась.

Очевидцы поясняют, что в доме сработала пожарная сигнализация, и люди начали выбегать на улицу. При этом лестничную клетку полностью заволокло дымом.

Приехавшие пожарные вывели из квартиры молодого человека в одних трусах. Он серьезно пострадал. По предварительной информации, парня доставили в больницу с ожогами 20% тела.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дорожный знак, упавший после ДТП, стал «виновником» гибели пешехода. В столице Прикамье произошла авария с участием трех автомобилей.