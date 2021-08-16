Новая работа — новая жизнь: экс-DJ радио Maximum Татаренко о перезагрузке карьеры

Экс-DJ радио Maximum Алена Татаренко хорошо известна как в Перми, так и за ее пределами, хотя и ушла из эфира достаточно давно. Она на виду и на слуху до сих пор. За последние 16 лет Алена сменила достаточно мест, где работала, а главное, добивалась успеха. При этом буквально десятки раз она начинала все с чистого листа. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с Татаренко и узнал, как ей регулярно удается оставаться на плаву, не покидая при этом пределов Прикамья.

Вся моя деятельность была связана исключительно с пермскими компаниями, говорит Алена Татаренко. В свое время она закончила химический факультет Пермского государственного университета. Успела поработать на кафедре органической химии и даже прошла предзащиту кандидатской.

«Мой дедушка — известный ученый — один из создателей «коктейля Молотова». Долгое время он был завкафедрой, проректором вуза. Поэтому мой путь после школы был предопределен. Но, пройдя предзащиту, я поняла, что это не мое, я не хочу», — рассказала корреспонденту ФАН Алена.

В итоге молодая девушка не защитила кандидатскую и ушла с кафедры, по сути, в никуда. И это «в никуда» будет встречаться на пути Татаренко регулярно в течение жизни. Спустя некоторое время друзья пригласили ее на студию нового пермского радио — Maximum.

«В то время радио Maximum было не сетевым, Москва начала развивать сеть позже. А наш проект — пермский. В 1993 году был настоящий прорыв. Нам столица помогла только с профессиональной музыкальной базой. Все остальные проекты — исключительно местные», — вспоминает Татаренко.

из личного архива / Алена Татаренко

По ее словам, настоящая гордость пришла лишь тогда, когда появилась большая сеть. До этого все сотрудники просто получали максимальное удовольствие.

«Затем начались процессы, которые привели все пермские радиостанции к потере индивидуальности. Федералы потихоньку под себя их подминали. Это был 2001 год, — говорит Алена. — Звали ли нас в Москву и Питер? Звали в разное время. Но мы настолько были увлечены тем, что и как делаем, что даже об этом не задумывались».

Становилось все тяжелее конкурировать с сетевыми радиостанциями. В 2005 году Татаренко уходит на вольные хлеба или опять «в никуда». При этом Алена говорит, что до сих пор остается человеком радио.

«Неожиданно ко мне обратился один из руководителей пермского банка и предложил стать начальником отдела рекламы. Было интересно, хотя я понимала, что в жизни видела кафедру химии и радио. И ничего близко к тому, что мне предложили, я не знала. Но в итоге три года я проработала там успешно. Для меня это было новое дело», — уверена Татаренко.

Правда, на это раз гораздо быстрее Алена почувствовала «потолок»; на тот момент доказала себе, что хотела, и снова отправилась «в никуда». Но через три месяца сидения дома подруга приглашает ее к участию в планировании и разработке проекта коттеджного поселка в Култаево — «Города-сада».

«Я сразу согласилась, настолько мне понравилась идея. Следующие два года мы все строили и построили на бумаге. Разработали в Култаево громадный коттеджный поселок. Мы уже выходили на выставку, я сама готовилась это продавать, но наступили 2008–2009 годы. И проект закрылся», — говорит Алена.

из личного архива / Алена Татаренко

И даже на этот раз мыслей о том, чтобы уехать, у Татаренко не возникло. Она сама говорит, что наработанные годами имя и связи не дали ей этого сделать.

«Я решила пользоваться всеми преимуществами, которые дает мне провинциальный город. Я прекрасно понимала, что в другом месте я никто, и начинать нужно будет с нуля», — поясняет собеседница ФАН.

Дальше была очередная смена сферы деятельности — компания Level Design Communications, занимающаяся разработкой и продвижением торговых марок, проведением рекламных кампаний, бренд-консалтингом, дизайном. С ними Татаренко сотрудничает уже на протяжении десяти лет.

«Сегодня я внештатный сотрудник. Как только я покинула офис, у меня появилось много свободного времени. Еще одна моя подруга привела меня в Пермскую торгово-промышленную палату (ТПП). И это был глоток свежего воздуха. Во-первых, я никогда не работала в государственных организациях. Во-вторых, эти люди для меня были космонавтами: всю жизнь проработав в коммерческих организациях, я просто не понимала, что они говорят», — рассказывает Алена.

Татаренко начала заниматься организацией различных мероприятий, в частности для проекта «Покупай Пермское», где и познакомилась с фермерами.

«Я о них вообще ничего не знала. Был момент снобизма. Но как только я начала с ними работать, я поняла, какие они все классные, сколько в них упорства и трудолюбия. Я их всех обожаю. Сколько можно будет с ними сотрудничать, столько и буду», — рассказывает Татаренко.

из личного архива / Алена Татаренко

Именно пермские фермеры оказали на нее необходимое влияние, когда ближайшая подруга, которая занимается разведением собак, предложила оказать ей поддержку.

«Она мне сказала, что хочет открыть магазин, ей нужен партнер. Я отказать не смогла. И тут очень кстати оказался опыт работы с малым бизнесом. Я не стала стесняться, вступила в проект и обратилась за помощью к предпринимателям. И мне помогли», — говорит Алена.

По словам Татаренко, магазин We&Dogs, который открылся летом 2019 года, — очень персонифицированный проект, как и весь малый бизнес. Именно поэтому доверить его пока можно только себе. А значит, приходится быть и продавцом, и доставщиком кормов, да и клиент приходит чаще к тому, кого знает и кому доверяет.

«Результатом своей деятельности довольным быть нельзя, иначе — стоп, — уточняет в завершении разговора Алена. — Ты просто не двигаешься дальше. Я довольна своей работой на радио Maximum. Горжусь тем, чего удалось достичь. То же самое можно сказать и про сотрудничество с банком. Я, наверно, довольна результатами того, что уже завершилось. Я могу это оценить».

из личного архива / Алена Татаренко

Свою нынешнюю деятельность Алена Татаренко оценить пока не может. Говорит, многое еще предстоит сделать, многое не закончено, поэтому давать полноценную оценку рано, «чтобы не расслабляться».