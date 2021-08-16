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Пешехода в Перми убило дорожным знаком во время ДТП
Происшествия
Пешехода в Перми убило дорожным знаком во время ДТП
instagram.com  /  @chp_59

Пермь, 16 августа. Дорожный знак, упавший после ДТП, стал «виновником» гибели пешехода. В столице Прикамье произошла авария с участием трех автомобилей.

На одной из улиц Перми мусоровоз «Мерседес» не соблюдал дистанцию и «догнал» «Ларгус». «Ладу» отбросило на «Шевроле», а затем на дорожный знак, который упал на пешеходов.

В итоге мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте. Водителя отечественной машины увезли в больницу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 16-летний молодой человек погиб в столице Прикамья. ДТП произошло поздним вечером 14 августа в Дзержинском районе.

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дтп пермь мусоровоз дорожные знаки погиб пешеход
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