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Подростки разбились в ДТП в одном из районов Перми
Происшествия
Подростки разбились в ДТП в одном из районов Перми
instagram.com  /  @chp_59

Пермь, 15 августа. 16-летний молодой человек погиб в столице Прикамья. ДТП произошло поздним вечером 14 августа в Дзержинском районе.

По информации регионального МВД, водитель «семерки» выезжал из жилой зоны и не предоставил преимущество «Ладе Гранта». Автомобили столкнулись. В результате аварии погиб 16-летний пассажир отечественной машины.

По пока неподтвержденной информации, молодой человек, находившийся за рулем ВАЗ, умер по дороге в больницу в машине скорой.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Инцидент произошел в Оханском городском округе.

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