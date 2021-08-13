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Убившего семью подростка из Прикамья могут направить на принудительное лечение
Происшествия
Убившего семью подростка из Прикамья могут направить на принудительное лечение
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Пермь, 13 августа. СК Пермского края направил в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении несовершеннолетнего, который расправился со своими родственниками.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования провели со злоумышленником ряд психолого-психиатрических экспертиз, которые показали, что школьник не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, сообщает пресс-служба ведомства по региону. Также специалисты нашли у подростка хроническое психическое расстройство. Теперь его могут направить на принудительное лечение.

По версии следствия, трагедия произошла в марте 2021 года, когда подросток с помощью топора убил родителей. После этого юноша перевел через приложение на свой счет 10 тыс. рублей. Затем он дождался свою младшую сестру и расправился с ней.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, малолетнего» и по ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

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