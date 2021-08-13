Ударил вилкой в шею: пермяк жестоко расправился с сестрой

Пермь, 13 августа. В Прикамье вынесен обвинительный приговор в отношении 45-летнего местного жителя. Он осужден за убийство собственной сестры.

В Следственном комитете по Пермскому краю ФАН рассказали, что в ночь с 11 на 12 марта 2021 года мужчина находился в гостях у своей сестры в деревне Песьянка. Родственники общались и выпивали.

«В определенный момент произошел конфликт. Мужчина начал избивать девушку руками и ногами по голове и телу. Затем ударил сестру о батарею и пырнул вилкой в область шеи. Женщина скончалась на месте происшествия», — пояснили в СКР.

Злоумышленник сжег свою одежду, пытаясь скрыть следы преступления. Но в итоге он полностью признал свою вину.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья задержаны участники серьезной потасовки в одном из городских кафе. Отец решил заступиться за сына и расстрелял оппонента.