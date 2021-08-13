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В Прикамье пьяный водитель хотел подвезти пенсионерку, но задавил ее

  /   Обновлено: 13 августа 2021 11:36
Происшествия
В Прикамье пьяный водитель хотел подвезти пенсионерку, но задавил ее
 /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 13 августа. В Прикамье возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Инцидент произошел в Оханском городском округе.

В краевом МВД ФАН сообщили, что предварительно установлено, что 72-летний пермяк сел пьяный за руль «Шевроле Нива».

«Проехав мимо 81-летней женщины, которая шла по обочине, он решил вернуться и подвезти ее. Начал сдавать назад и допустил наезд на пенсионерку. С травмами различной степени тяжести пострадавшая была госпитализирована в больницу. Впоследствии она скончалась», — рассказали в МВД Прикамья.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что под Кунгуром в Прикамье столкнулись два легковых автомобиля. Один от удара вылетел в кювет и перевернулся. Чудом выжили восемь человек.

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дтп уголовное дело пермский край пьяный водитель сбил пешеходов
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