В Прикамье пьяный водитель хотел подвезти пенсионерку, но задавил ее

Пермь, 13 августа. В Прикамье возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Инцидент произошел в Оханском городском округе.

В краевом МВД ФАН сообщили, что предварительно установлено, что 72-летний пермяк сел пьяный за руль «Шевроле Нива».

«Проехав мимо 81-летней женщины, которая шла по обочине, он решил вернуться и подвезти ее. Начал сдавать назад и допустил наезд на пенсионерку. С травмами различной степени тяжести пострадавшая была госпитализирована в больницу. Впоследствии она скончалась», — рассказали в МВД Прикамья.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что под Кунгуром в Прикамье столкнулись два легковых автомобиля. Один от удара вылетел в кювет и перевернулся. Чудом выжили восемь человек.