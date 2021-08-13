Налоговая взыскивает с бывшего руководства заводов в Перми более 380 млн рублей

Пермь, 13 августа. Арбитражный суд Прикамья арестовал имущество трех бывших директоров завода «Камасталь» и двух экс-руководителей «Мотовилихи». Среди фигурантов бывший генеральный директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Николай Бухвалов и исполнительный директор «Мотовилихи» Вагаршак Сарксян.

Заявителем выступает Федеральная налоговая служба, которая настаивает, что с металлургического завода «Камасталь» (являлась дочкой «Мотовилихинских заводов») были выведены деньги и имущество. Налоговики пытаются субсидиарно взыскать с бывшего руководства более 380 млн рублей.

В 2018 году в отношении «Камасталь» было введено конкурсное производство. Общая сумма долга на тот момент достигала 5 млрд рублей.

Пермский арбитраж запретил проводить сделки с недвижимым имуществом ответчиков. Бухвалов настаивал, что никогда не был непосредственным руководителем «Камастали», и пытался через суд снять ограничения. Но ему отказали. В данный момент он пытается обжаловать решение в апелляции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что директор крупной пермской IT-компании Xsolla Александр Агапитов уволил около 150 сотрудников. В Twitter сначала появился скриншот с обращением, подлинность которого в итоге подтвердилась.