Бастрыкин взял на контроль расследование смерти пермячки, не дождавшейся скорой

Пермь, 12 августа. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования гибели пермячки. Женщина умерла, не дождавшись скорой помощи, еще в сентябре 2020 года.

У погибшей в тот день резко подскочило давление. По словам родственников, оно было 230 на 130. Бригада медиков прибыла на место спустя 10 часов. Пермячку доставили в четвертую городскую больницу. При этом родные до сих пор не знают, что именно предпринималось для спасения.

Двое детей женщины записали видеообращение. Оно было адресовано к Рамзану Кадырову и Александру Бастрыкину.

Глава Следственного комитета России поручил руководителю СУ Пермского края доложить о причинах нарушения прав граждан. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники Восточного межрегионального СУ на транспорте выделили три приоритетных версии крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае.