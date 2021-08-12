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Бастрыкин взял на контроль расследование смерти пермячки, не дождавшейся скорой

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:42
Общество
Бастрыкин взял на контроль расследование смерти пермячки, не дождавшейся скорой
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Пермь, 12 августа. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования гибели пермячки. Женщина умерла, не дождавшись скорой помощи, еще в сентябре 2020 года.

У погибшей в тот день резко подскочило давление. По словам родственников, оно было 230 на 130. Бригада медиков прибыла на место спустя 10 часов. Пермячку доставили в четвертую городскую больницу. При этом родные до сих пор не знают, что именно предпринималось для спасения.

Двое детей женщины записали видеообращение. Оно было адресовано к Рамзану Кадырову и Александру Бастрыкину. 

Глава Следственного комитета России поручил руководителю СУ Пермского края доложить о причинах нарушения прав граждан. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники Восточного межрегионального СУ на транспорте выделили три приоритетных версии крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае.

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