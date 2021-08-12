Депутат Скриванов: В отрасли негосударственных пенсионных фондов навели порядок

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут обязать возвращать пенсионные накопления гражданам, если они были переведены в другие страховые компании незаконно и это подтвердил суд. Такой законопроект может быть принят в России в октябре 2021 года.

Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с депутатом Государственной думы, членом комитета по финансам и финансовым рынкам Дмитрием Скривановым отрасль НПФ. Собеседник ФАН ответил на вопросы о льготных кредитах на ИЖС, а также рассказал о необходимости законодательного регламентирования использования заемных средств в инвестициях.

НПФ — это 6% ВВП

По словам Дмитрия Скриванова, на сегодняшний день отрасль негосударственных пенсионных фондов полностью прозрачная. В ней наведен серьезный порядок.

«Практически полностью поменялись бенефициары и собственники. Часть из них перешли под крыло квазигосударственных структур, часть — под присмотром крупных организаций. Но это уже не та схема, которая применялась несколько лет назад, когда люди теряли в год от 80 до 120 млрд рублей инвестиционного дохода. В этом году посчитали: это цифра не будет превышать 100 млн рублей в год. В НПФ сосредоточено порядка 4,3 трлн рублей — это 6% ВВП, — пояснил ФАН парламентарий.

Если накопительная часть пенсии россиянина находится в ПФР, значит, он просто не определился с негосударственным пенсионным фондом.

«Люди, которые перевели свою пенсию в негосударственный пенсионный фонд, получают ежегодно 8–10% с учетом минимальных потерь по инвестиционному доходу. Здесь можно в очередной раз говорить о подходах к информированию населения и в целом о финансовой грамотности. По последним данным, лишь 7% россиян могут аргументированно ответить, где находятся их средства пенсионных накоплений. Остальные не только этим не занимаются, они в это не верят», — говорит Дмитрий Скриванов.

Это выгодно

Введение льготных кредитов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) позволит привлечь специалистов, которых не хватает в сельской местности, уверен депутат Государственной думы. Напомним, 6 августа президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку к 1 декабря проработать данный вопрос.

«Россия — большая страна с низкой плотностью населения. Нам выгодно, чтобы наши люди жили как в мегаполисах, так и в малых городах, и в селах. Именно там сегодня существует огромная проблема, связанная с привлечением специалистов. Если появится норма по ИЖС по предоставлению льготных кредитов, думаю, это может стать хорошим подспорьем в решении кадрового вопроса», — объяснил ФАН Дмитрий Скриванов.

Невские Новости / Антоний Киш

По его словам, средств, которые выделяются людям при переезде в сельскую местность в рамках программ «Земский врач» и «Земский учитель», как правило, не хватает.

«Гражданам приходится брать кредиты, чтобы построить дом или просто комфортно оформить свою жизнь. Поэтому создание льготных ипотечных продуктов для ИЖС — правильное решение», — добавил парламентарий.

Механизм есть

Дмитрий Скриванов также отметил о необходимости законодательно закрепить использование заемных средств в инвестициях.

6 августа Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в Банк России с предложением усиленно информировать граждан о недопустимости использования потребительских кредитов в инвестиционных целях. Около 20-30% людей таким образом теряют деньги и остаются с долгами, поскольку вкладываются в финансовые пирамиды.

«Наверно, достучаться до каждого, кто планирует инвестировать заемные средства, у нас не получится. Поэтому нужно разработать такие законодательные меры, которые могли бы ограничивать инвесторов. Это необходимо для того, чтобы люди могли действовать через квалифицированных инвесторов и с проверкой дохода, который они хотят инвестировать», — пояснил Дмитрий Скриванов.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Парламентарий уверен, что аналогичный механизм уже хорошо работает в ситуациях с обманутыми дольщиками.

«Пока не ввели эскроу-счета, проблема долевого строительства не решалась. Количество обманутых дольщиков росло. Как только ввели, сразу их число стало уменьшаться», — рассказал парламентарий.

Снизить расходы региона

Дмитрий Скриванов — депутат Государственной думы РФ от Пермского края. В начале августа министерство финансов Прикамья определило банк для обслуживания процедур выпуска и размещения государственных региональных облигаций 2021 года. Победителем конкурса стало АО «Сбербанк КИБ».

«Край сейчас будет привлекать около 5 млрд рублей по облигациям (облигационному займу). И это правильно. Мы два или три месяца объясняли, что это нужно, поскольку это наиболее дешевые деньги. Они будут экономить порядка 600-800 млн рублей в год для Пермского края», — пояснил депутат.

Председатель комитета по бюджету регионального законодательного собрания Елена Зырянова ранее рассказала журналистам, что госдолг Прикамья в 2021 году планируется на уровне 56 млрд рублей, и в этом вопросе можно было рассчитывать и на большую эмиссию. Но однозначно облигации могут снизить расходы.