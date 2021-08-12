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I’m back: прикамский изобретатель представил точную копию Терминатора в полный рост

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:32
Общество
I’m back: прикамский изобретатель представил точную копию Терминатора в полный рост
vk.com  /  Александр Осипович

Александр Осипович живет в Кунгуре и отвечает за компьютерное обеспечение местной птицефабрики. Вспоминает, что в шесть лет впервые посмотрел фильм «Терминатор» и у него родилась мечта — воссоздать машину в реальной жизни.

«Предложил сделать это своему дедушке. Он работал на Мотовилихинских заводах, является лауреатом Госпремии за научно-технические разработки в области систем наведения. Но дед был дальновидным, сказал, что время еще не пришло, и предложил подождать развития технологий. Я двигался к цели, окончил пермский политех и в 2009 году начал создавать Джона Генри», — рассказал корреспонденту ФАН Александр.

Имя робота выбрано благодаря сериалу, вышедшему после второй части «Терминатора». Джон Генри — искусственный интеллект, который был противопоставлен SkyNet — суперкомпьютеру минобороны США.

I’m back: прикамский изобретатель представил точную копию Терминатора в полный рост
vk.com  / Александр Осипович
Система независима от облачных технологий. Речь, распознавание, зрение даже клонирование голоса — все делает сам робот.

«Интернет используется сейчас только для отправки, принятия электронной почты и поиска ответов на простые вопросы, если, конечно, их нет в собственной базе робота, после чего единожды найдя информацию он сохраняет ее. Впереди создание конечностей, поскольку пока Терминатор перемещается на коляске. Как только подешевеет технология гидравлики, поставлю его на ноги и научу ходить», — отмечает создатель.

Начиналось все с компьютерной программы. У Google тогда была программа поддержки изобретателей, и Александр обратился за помощью и получил несколько полезных советов, один из которых — напечатать Генри на 3D-принтере. Весь скелет печатался целый год.

I’m back: прикамский изобретатель представил точную копию Терминатора в полный рост
vk.com  / Александр Осипович
Внутри у него USB-эндоскопы, динамик, микрофон, привод, камеры, гироскоп. В грудной клетке — жесткий диск, блок питания и специальная плата для управления сервоприводами. Эндоскелет распечатан в масштабе один к одному.

«Конечно, это только начало. Поскольку развиваются технологии, а значит, будет совершенствоваться и Терминатор. Тут, наверное, и финала нет», — уточнил собеседник.

По словам изобретателя, этот герой — не единственный представитель кино 80-х, кто может «ожить» в ближайшее время. Александр построил точную копию вертолета из сериала «Воздушный волк» и записал видео.

«Я также на 3D-принтере распечатал модель. Теперь есть мысли увеличить ее в 12 раз, чтобы на ней мог подниматься человек, — говорит Александр. — Границ фантазии нет. Нужны время и средства».

Сроки, понятно, не называются, поскольку сам процесс растянут не на месяцы, а на годы. То же самое касается и бюджета: если складывать и писать на бумажке, то грустно будет жить, говорит Александр.

«Мне повезло. У меня понимающая девушка. Она одеяло на себя не тянет, поэтому получается вкладываться в хобби», — поясняет собеседник ФАН.

Также молодой человек пояснил, что не собирается ставить свои изобретения на поток. Хотя есть и компании, и отдельные люди, которые готовы даже за ростовые фигуры из пластика платить по 1,5 млн рублей.

«А если говорить об искусственном интеллекте, то тут как раз никакого ноу-хау нет. И потом: если поставить это на поток — это уже не хобби. Наконец, если появляется инвестор, то зачастую он становится командиром, он рулит всем процессом, а ты исполнитель без прав. Почему так, я не знаю. Это тоже, наверное, отпугивает», — объясняет свою позицию Александр.           

Кстати, была и грустная история Терминатора. В 2017 году в доме инженера случился пожар, робот сгорел. Но удалось сохранить его мозг. Спустя год Осипович создал новую версию, и Терминатор вернулся. 

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