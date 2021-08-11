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Автомобиль насмерть сбил младенца в коляске на трассе под Пермью
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил младенца в коляске на трассе под Пермью
 /  пресс-служба ГИБДД Перми

Пермь, 11 августа. Поздно вечером во вторник, 10 августа, на дороге Пермь — Краснокамск произошла трагедия. Автомобиль сбил коляску с совсем маленьким ребенком.

«Недалеко от поворота на СНТ «Ласьвинские Хутора» ВАЗ 14-ой модели, за рулем которого находился 42-летний водитель, сбил коляску с трехнедельной девочкой. Мама не пострадала», — рассказали ФАН в ГИБДД Перми.

По предварительной информации, именно женщина нарушила правила ПДД. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте. Девочка погибла на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что под Кунгуром в Прикамье днем в субботу, 7 августа, столкнулись два легковых автомобиля. Чудом выжило восемь человек.

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