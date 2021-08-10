Брошенного рысенка выходили сотрудники зоопарка в Перми

Пермь, 10 августа. Сотрудникам пермского зоопарка удалось выходить детеныша рыси, который был брошен матерью. Сейчас животное развивается полноценно.

Детеныш рыси появился на свет в мае вместе с двумя братьями. Самка родилась в семье рысей Майи и Хорса. Однако через пару недель мать бросила одного из своих малышей.

Как сообщают «Вести Пермь», сотрудникам пришлось выкармливать детеныша в домашних условиях. До месяца ее кормили молоком с интервалом в два часа. Теперь в рацион рыси постепенно добавляют мясо.

В два месяца рысенок освоил кошачий лоток. Сотрудники зоопарка играют с животным с помощью перьев или натуральных шкурок, чтобы он не забывал об охотничьих инстинктах.

Как ранее сообщалось, теленок мускусного быка появился на свет в Московском зоопарке. Этот вид занесен в Красную книгу.