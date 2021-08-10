Станок принял голову за бревно: рабочий погиб во время смены в Прикамье

Пермь, 10 августа. Государственная инспекция труда в Прикамье инициировала проверку после трагического инцидента в Гремячинске. Там на деревообрабатывающем заводе погиб рабочий.

На предприятии «ПЛПК» производят фанеру. По данным региональных СМИ, там трудятся преимущественно заключенные и наемные работники.

В инспекции пояснили, что мужчина заметил в лущильном станке неисправность, решил проверить и полез внутрь. При этом он не отключил работающее устройство, что является грубейшим нарушением техники безопасности.

Станок с программным управлением принял голову рабочего за бревно и начал работать. Смерть мужчины была мгновенной.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Кунгурском муниципальном округе Прикамья водитель погрузчика погиб под колесами своей техники. Инцидент произошел на территории, прилегающей к зерновому складу крестьянского хозяйства.