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Станок принял голову за бревно: рабочий погиб во время смены в Прикамье
Происшествия
Станок принял голову за бревно: рабочий погиб во время смены в Прикамье
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пермь, 10 августа. Государственная инспекция труда в Прикамье инициировала проверку после трагического инцидента в Гремячинске. Там на деревообрабатывающем заводе погиб рабочий.

На предприятии «ПЛПК» производят фанеру. По данным региональных СМИ, там трудятся преимущественно заключенные и наемные работники.

В инспекции пояснили, что мужчина заметил в лущильном станке неисправность, решил проверить и полез внутрь. При этом он не отключил работающее устройство, что является грубейшим нарушением техники безопасности.

Станок с программным управлением принял голову рабочего за бревно и начал работать. Смерть мужчины была мгновенной.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Кунгурском муниципальном округе Прикамья водитель погрузчика погиб под колесами своей техники. Инцидент произошел на территории, прилегающей к зерновому складу крестьянского хозяйства.

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пермский край станок погиб мужчина деревообработка инспекция по труду
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