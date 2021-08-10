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Появилось видео с концерта Александра Пушного в шахте в Березниках

  /   Обновлено: 10 августа 2021 19:16
Общество
Появилось видео с концерта Александра Пушного в шахте в Березниках
vk.com  /  Своё ТВ

Пермь, 10 августа. Российский музыкант Александр Пушной дал концерт в Прикамье. Однако выступление обычным не назовешь, поскольку отыграл его шоумен в калийной шахте в Березниках.

«Впервые за всю историю добычи калийной соли в Пермском крае музыка прозвучала в шахте на глубине 400 метров», — сообщили ФАН коллеги с местного телеканала «Свое ТВ».

Александр Пушной приехал в Березники по приглашению компании «Уралкалий». Артист познакомился с тем, как идет добыча калийной руды. Затем в подземном складе — гигантская выработка длиной 223 м, и высотой 16 м — Пушной исполнил несколько композиций.

Выступление прошло без зрителей, с соблюдением всех ограничений. Послушать музыканта смогли лишь некоторые сотрудники рудника.

Мини-концерт покажут в рамках телемарафона ко Дню шахтера на телеканале «Свое ТВ» и РБК-Пермь.

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пермский край шахты березники пушной добыча ископаемых
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