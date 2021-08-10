Удаленка подталкивает власти регионов РФ к ускоренной цифровизации территорий

В начале августа министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских посетил Чусовской городской округ. Там он встретился с жителями поселка Мыс. Поводом для рабочей поездки стало обращение, в котором сразу два заявителя поинтересовались перспективами и сроками обеспечения поселка интернетом.

При этом на этой территории уже функционирует региональный провайдер, который подключил к интернету 48 домов.

«Поселок включен в федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН), в рамках которого он будет обеспечен сотовой связью и мобильным интернетом в 2022 году. Вопрос поставлен на контроль. Также будет доступен спутниковый интернет», — пояснил жителям Петр Шиловских.

В обращении люди интересовались и подключением к высокоскоростному интернету поселковой школы.

«Национальной программой «Цифровая экономика РФ» предусмотрено, чтобы и образовательное учреждение и другие значимые социальные объекты получили доступ к интернету до конца 2021 года», — рассказал во время встречи член совета по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин.

Обеспеченность территорий региона качественным интернетом и связью — одна из ключевых, как кажется, задач на сегодня. Повсеместное внедрение в жизнь людей возможности дистанционной работы помогает многим гражданам переехать из городов в поселки, деревни, села.

Но, как оказалось, далеко не везде люди могут наслаждаться свежим воздухом без ущерба для рабочего процесса. ФАН попытался на примере Пермского края разобраться, насколько важно снабдить скоростным интернетом территории субъектов РФ и в чем могут быть сложности.

Комфорт для работы

Директор по цифровой трансформации госкорпорации «Ростех» Рачик Петросян ранее говорил, что решить проблему цифровой трансформации невозможно без вовлечения рынка и бизнеса.

«Чиновники не смогут найти ответы на вопросы для всех отраслей. Такую задачу можно решить только в связке с бизнесом, максимально консолидировав их интеллектуальный, технологический и инвестиционный потенциал», — пояснил Петросян.

pexels.com / bruce mars

«Конечно, это понравилось в определенный момент и компаниям, которым удавалось экономить на аренде и зарплате. Сегодня удаленка по зарплате не уступает очному формату, а иногда и наоборот. Тем не менее многим работодателям это комфортно», — рассказала ФАН администратор профессионального сообщества «Злой HR» Наталья Поспелова.

Уже никого не удивляет, что многие соискатели и работодатели рассматривают критерий возможности удаленного трудоустройства как само собой разумеющийся, а иногда и определяющий.

По словам эксперта, это тренд, который будет набирать обороты, но станет доступен только в том случае, если у человека появится возможность самостоятельно организовать себе комфортное рабочее место в любой точке региона.

«Условно — почему компании из Москвы или Санкт-Петербурга удобно, чтобы человек из Перми дистанционно у них работал, а пермской организации должно быть неудобно, чтобы сотрудник находился, например, в Чайковском и так же приносил им пользу. Но, конечно, нужна технологическая доступность», — уверена Поспелова.

Инфраструктура готова

В министерстве информационного развития и связи Прикамья пояснили, что в рамках первого этапа УЦН в крае будут установлены точки доступа Wi-Fi со скоростью 10 Мбит/с. Радиус их действия составит до 100 м. Они охватят социальные объекты 39 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек.

В июне точки Wi-Fi заработали в 10 сельских территориях: пос. Субботники, дер. Бородули, дер. Кукеты, дер. Нижнее Галино в Верещагинском округе, пос. и ст. Кутамыш, пос. и ст. Селянка, пос. Центральный, дер. Копально, дер. Кучино Чусовского округа.

Оператором — ПАО «Ростелеком» — проложено более 200 км волоконно-оптических линий связи. Более трех тысяч сельских жителей постепенно в течение лета получают возможность пользоваться госуслугами в электронном виде, соцсетями и заказывать товары в онлайн-магазинах.

/ Мининформразвития и связи Пермского края

«До конца 2021 года качественным мобильным интернетом будут обеспечены десятки тысяч жителей Прикамья. После запуска базовых станций в эксплуатацию и подключения необходимого оборудования в населенные пункты, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты компании для оформления договоров и выдачи сим-карт», — рассказал директор пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский.

Для того чтобы подключиться к глобальной сети, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: по SMS или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала «Госуслуги».

Точки Wi-Fi уже скоро появятся у жителей Александровского, Верещагинского, Губахинского, Добрянского, Еловского, Ильинского, Косинского, Кунгурского, Соликамского, Частинского, Чердынского и Чусовского округов.

Для жизни и здоровья

Это лишь часть обращений в адрес депутатов законодательного собрания Прикамья:

«Карагайский район — связь и интернет работают только в Карагае, а в округе их нет»; «У нас в деревне Ильино (Краснокамский район) нет возможности выйти в интернет. Так как я будущий студент, мне нужно будет регулярно выходить в интернет, а возможности нет. Прошу вас рассмотреть мое обращение»; «В Верещагинском районе, поселок Кукетский, нет интернета. Дети в школу ходят. Что нам делать? Я многодетная мать — три школьника и один в училище»; «Проживаю в Коми-Пермяцком округе, деревня Кузьва. Интернет у нас есть только в одном месте. И он находится чуть ли не за километр».

По словам парламентария Ирины Ивенских, в крае все еще много территорий, где интернета или нет вообще, или он крайне нестабилен.

«Важно здесь и сейчас решать вопрос цифрового неравенства, каждый житель должен иметь доступ к качественной связи. Решение есть — это развитие собственных региональных цифровых программ и участие края в федеральных проектах, — пояснила ФАН Ивенских. — За счет средств национальной программы «Цифровая экономика» к высокоскоростному интернету в Прикамье уже подключено свыше 300 социально-значимых объектов, прежде всего школы и ФАП. Благодаря регпрограмме «Развитие информационного общества» мобильный интернет в ближайшие два года будет обеспечен для 22 тыс. жителей в 70 отдаленных от райцентров территориях».

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Пандемия показала, что свободный доступ в интернет крайне необходим, в частности для обучения. Его отсутствие, как и отсутствие мобильной связи, — потенциальная угроза для жизни и здоровья, — подчеркивал Дмитрий Махонин. — Равные возможности для учебы вне зависимости от места жительства — одно из главных условий качественного образования. Именно цифровые технологии помогают ребятам из разных регионов получать одинаковые знания и быть в дальнейшем конкурентоспособными».

Дополнительные возможности

Губернатор Пермского краяранее уже отмечал, что наличие интернета повышает качество жизни. Если в каких-то населенных пунктах этой услуги нет — это значит, что вопросы с развитием электронных сервисов не решаются.

Петр Шиловских отмечал на июльском заседании краевого правительства, что пользователями услуг в электронной форме являются более 2,4 млн жителей Прикамья. Из них 1,4 млн подтвердили свои учетные записи.

«Это им позволяет направлять заявления на все услуги, которые предоставляются в такой форме, и получать результаты по ним. Всего в 2020 году в регионе в различные органы власти и местного самоуправления было подано 30,2 млн обращений за услугами, из них 6,5 млн — в электронном виде», — сообщил министр.

Для перевода социально-значимых услуг в электронную форму будет использован Единый портал государственных и муниципальных услуг. Там можно будет подать заявление о назначении пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, компенсации расходов по оплате жилого помещения, взносе на капремонт, предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних и многих других.

«Также жители могут воспользоваться услугами операторов спутникового интернета, что позволит получить скоростной доступ к Сети, в частности на той территории, где нет покрытия мобильного интернета. Для выполнения звонков доступна и функция Voice Wi-Fi, существующая у ряда операторов. Она позволяет совершать звонки в телефонную сеть через установленное приложение. Жители получают возможность осуществлять голосовые звонки, а также читать и пересылать текстовые сообщения», — отметили в пресс-службе минсвязи Прикамья.

Также в Пермском крае запущена интерактивная карта услуг связи. Цифровой сервис позволяет узнать, какую территорию региона покрывает каждый из сотовых операторов, а также посмотреть наличие доступа в интернет в населенных пунктах Прикамья.