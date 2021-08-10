Александр Пушной посетил Прикамье в преддверии Дня шахтера

Пермь, 10 июля. Березники Прикамья посетил известный российский музыкант, шоумен, телеведущий Александр Пушной. Местный телеканал «Свое ТВ» сообщает, что его приезд связан с наступающим Днем шахтера.

В своем Instagram экс-ведущий «Галилео» выложил фотографию в шахтерской экипировке и каске.

Пользователям «ВКонтакте» предлагают присылать вопросы Пушному. Администратор группы выберет вечером, 10 августа, понравившийся вопрос и задаст его Александру.

«Почему больше не выпускают передачу «Галилео»?! Классная передача была, и ведущий классный!!!!» — пишет Мария Л.

«Побывал ли на месте провалов в нашем городе Березники? Пермский край известен рождением в нем калийных и калийно-магниевых солей, город не только знаменит добычей и производством калийных удобрений, но и провалами! Что интересного отснял для репортажа?» — интересуется Екатерина С.

«Александр, вы музыкант, ведущий ТВ, а в детстве кем мечтали стать?» — спрашивает Светлана К.

Автору лучшего вопроса организаторы обещают подарок.