Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 11:02
11:00
Происшествия
Фура на полном ходу протаранила четыре автомобиля под Волгоградом, есть погибший
11:00
Общество
Режиссер Батов поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
10:58
Общество
Губернатор Петербурга заявил о расширении сети прививочных пунктов
10:56
Общество
Владимир Путин учредил награды для деятелей искусства
10:55
Политика
Актер Селин поддержал Буланову в борьбе за надбавки для пенсионеров
10:55
Армия
Российские военные в Таджикистане получили новое оружие на фоне эскалации в Афганистане
10:50
Происшествия
Мужчина угрожал устроить взрыв при ограблении банка в Артеме
10:49
Политика
Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила о взломе страницы в Facebook после поста о России
10:46
Происшествия
Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области
10:45
Общество
Вишневый сок может улучшить качество сна
Все новости

В Прикамье появится собственная «Цифровая долина», ФАН узнал подробности
Россия
В Прикамье появится собственная «Цифровая долина», ФАН узнал подробности
pixabay.com  / 

Пермь, 10 августа. Член совета по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ Антон Немкин представил инициативу создания Цифровой долины Прикамья. Это негосударственный проектный офис по развитию IT-решений в регионе.

Опрос более 2,8 тыс. жителей Пермского края показал, что почти 84% считают важным внедрить в повседневную жизнь IT-технологии. Такой позиции придерживаются и 75% людей старше 56 лет.   

«Только за два последних месяца наши проекты охватили более пяти тысяч человек. Это образовательные программы для талантливых школьников, развитие цифровых компетенций у учителей, взаимодействие с молодыми учеными, местными журналистами и районными СМИ», — пояснил на встрече с главой региона Дмитрием Махониным Антон Немкин.

Зампред краевого правительства Алексей Черников отметил, что в середине августа на Координационном совете предстоит утвердить стратегию цифровой трансформации края по 18 отраслям экономики.

«Здесь работа и участие в качестве экспертов специалистов со стороны Цифровой долины Прикамья было бы уместно», — добавил Черников.

Губернатор Пермского края сказал, что сегодня уже около 30 пермских компаний являются резидентами Сколково, работают два технопарка и реализуется порядка 60 цифровых проектов в социальной сфере, медицине, здравоохранении и промышленности.

«Наша задача – увеличивать влияние и долю в экономике региона IT-сектора. Поэтому мы нацелены на дальнейшее сотрудничество с компаниями этой сферы для реализации соцпроектов», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам Немкина, планируется привлечение частных инвесторов. Также уже проанализирована инвестиционная привлекательность региона, и потенциальный объем федеральных инвестиций в краевые проекты может превысить 10 млрд рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компания Promobot через видеообращение пригласила уволенных сотрудников Xsolla на собеседование. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте компании.

 

Вернуться назад

Все новости / Россия / В Прикамье появится собственная «Цифровая долина», ФАН узнал подробности
ученые пермский край it-технологии социальные проекты цифровая грамотность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru