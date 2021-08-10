В Прикамье появится собственная «Цифровая долина», ФАН узнал подробности

Пермь, 10 августа. Член совета по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ Антон Немкин представил инициативу создания Цифровой долины Прикамья. Это негосударственный проектный офис по развитию IT-решений в регионе.

Опрос более 2,8 тыс. жителей Пермского края показал, что почти 84% считают важным внедрить в повседневную жизнь IT-технологии. Такой позиции придерживаются и 75% людей старше 56 лет.

«Только за два последних месяца наши проекты охватили более пяти тысяч человек. Это образовательные программы для талантливых школьников, развитие цифровых компетенций у учителей, взаимодействие с молодыми учеными, местными журналистами и районными СМИ», — пояснил на встрече с главой региона Дмитрием Махониным Антон Немкин.

Зампред краевого правительства Алексей Черников отметил, что в середине августа на Координационном совете предстоит утвердить стратегию цифровой трансформации края по 18 отраслям экономики.

«Здесь работа и участие в качестве экспертов специалистов со стороны Цифровой долины Прикамья было бы уместно», — добавил Черников.

Губернатор Пермского края сказал, что сегодня уже около 30 пермских компаний являются резидентами Сколково, работают два технопарка и реализуется порядка 60 цифровых проектов в социальной сфере, медицине, здравоохранении и промышленности.

«Наша задача – увеличивать влияние и долю в экономике региона IT-сектора. Поэтому мы нацелены на дальнейшее сотрудничество с компаниями этой сферы для реализации соцпроектов», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам Немкина, планируется привлечение частных инвесторов. Также уже проанализирована инвестиционная привлекательность региона, и потенциальный объем федеральных инвестиций в краевые проекты может превысить 10 млрд рублей.

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