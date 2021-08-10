Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 11:02
11:00
Происшествия
Фура на полном ходу протаранила четыре автомобиля под Волгоградом, есть погибший
11:00
Общество
Режиссер Батов поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
10:58
Общество
Губернатор Петербурга заявил о расширении сети прививочных пунктов
10:56
Общество
Владимир Путин учредил награды для деятелей искусства
10:55
Политика
Актер Селин поддержал Буланову в борьбе за надбавки для пенсионеров
10:55
Армия
Российские военные в Таджикистане получили новое оружие на фоне эскалации в Афганистане
10:50
Происшествия
Мужчина угрожал устроить взрыв при ограблении банка в Артеме
10:49
Политика
Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила о взломе страницы в Facebook после поста о России
10:46
Происшествия
Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области
10:45
Общество
Вишневый сок может улучшить качество сна
Все новости

Пермские врачи начали проводить уникальные операции недоношенным детям
Общество
Пермские врачи начали проводить уникальные операции недоношенным детям
 /  Министерство здравоохранения Пермского края

Пермь, 10 августа. В офтальмологическом отделении Краевой детской клинической больницы (КДКБ) с 2021 года успешно проводят операции пациентам с первых дней жизни. Их длительность составляет всего несколько минут.

В больнице применяется введение современного генно-инженерного препарата для лечения особо тяжелых форм активной ретинопатии – поражение сетчатки. Эта патология обусловлена незрелостью структур глаза у детей, рожденных раньше срока, что может со временем вызвать нарушения зрения.

«У большинства пациентов применение препарата позволяет сохранить зрение. С января 2021 года было проведено 10 успешных оперативных вмешательств. Такого класса операции относятся к высокотехнологичной медпомощи», — пояснила ФАН главный внештатный детский офтальмолог минздрава Прикамья Вера Усова.

В министерстве уточнили, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» значительно улучшилась диагностика ранних проявлений заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Теперь ни одна консультация ребенка с подозрением на патологию сетчатки и зрительного нерва не обходится без применения современных высокоточных аппаратов.

«Были освоены новые, щадящие и эффективные методики выполняемых вмешательств на слезных путях. Теперь офтальмологи КДКБ могут восстанавливать проходимость слезных путей у детей с хроническими стенозами, а также во время реконструктивных вмешательств при травмах век с повреждением слезных канальцев»,  — рассказали ФАН в министерстве здравоохранения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в прокуратуру Прикамья обратились родители несовершеннолетнего. Они рассказали, что их ребенка вакцинировали без согласия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пермские врачи начали проводить уникальные операции недоношенным детям
дети операция пермь глаза офтальмологи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru