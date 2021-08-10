Пермские врачи начали проводить уникальные операции недоношенным детям

Пермь, 10 августа. В офтальмологическом отделении Краевой детской клинической больницы (КДКБ) с 2021 года успешно проводят операции пациентам с первых дней жизни. Их длительность составляет всего несколько минут.

В больнице применяется введение современного генно-инженерного препарата для лечения особо тяжелых форм активной ретинопатии – поражение сетчатки. Эта патология обусловлена незрелостью структур глаза у детей, рожденных раньше срока, что может со временем вызвать нарушения зрения.

«У большинства пациентов применение препарата позволяет сохранить зрение. С января 2021 года было проведено 10 успешных оперативных вмешательств. Такого класса операции относятся к высокотехнологичной медпомощи», — пояснила ФАН главный внештатный детский офтальмолог минздрава Прикамья Вера Усова.

В министерстве уточнили, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» значительно улучшилась диагностика ранних проявлений заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Теперь ни одна консультация ребенка с подозрением на патологию сетчатки и зрительного нерва не обходится без применения современных высокоточных аппаратов.

«Были освоены новые, щадящие и эффективные методики выполняемых вмешательств на слезных путях. Теперь офтальмологи КДКБ могут восстанавливать проходимость слезных путей у детей с хроническими стенозами, а также во время реконструктивных вмешательств при травмах век с повреждением слезных канальцев», — рассказали ФАН в министерстве здравоохранения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в прокуратуру Прикамья обратились родители несовершеннолетнего. Они рассказали, что их ребенка вакцинировали без согласия.