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Пермяки смогут пожертвовать на реставрацию объектов культурного наследия через QR-код
Общество
Пермяки смогут пожертвовать на реставрацию объектов культурного наследия через QR-код
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 10 августа. Спецпроект, приуроченный к празднованию 300-летия столицы Прикамья, объявлен государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Юбилей состоится в 2023 году.

На фасадах объектов культурного наследия появятся таблички с QR-кодом «Пермь 300». Любой сможет пожертвовать деньги на спецсчет, открытый инспекцией.

«Средства будут направлены на проведение работ по реставрации памятников, и тем самым жители непосредственно поучаствуют в сохранении объектов культурного наследия», — пояснили в администрации губернатора Прикамья.

Человеку нужно будет открыть приложение банка в телефоне и отсканировать QR-код. Все необходимые реквизиты заполнятся автоматически, останется только подтвердить свое намерение, определить сумму и произвести платеж. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» в Чердынском районе Прикамья перенесли. Состоится ли он в 2021 году, пока не известно.

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