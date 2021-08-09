Драка со стрельбой с участием вахтовиков произошла в Татарстане, появилось видео

Пермь, 9 августа. В городе Нижнекамск в Татарстане произошла потасовка со стрельбой. Участниками инцидента стали местные жители и вахтовики из Пермского края.

В МВД России по Нижнекамскому району ФАН рассказали, что установлены все участники конфликта – это трое жителей Прикамья, один из которых 17-летний подросток, и трое местных жителей.

«Гости республики в этот вечер выпивали во дворе дома. Недалеко от них компания нижнекамцев отмечала день рождения. Они заметили, что прикамцы не реагируют на замечания жильцов дома по поводу шумного поведения и решили поговорить с ними. В итоге произошла драка, в ходе которой один из пермяков достал травматический пистолет и начал стрелять в воздух», — пояснили в полиции.

Местные ребята стали кидать в оппонентов бутылками из-под пива. В результате несовершеннолетний житель Краснокамска получил резанную рану шеи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На всех участников конфликта составлены административные протоколы.

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