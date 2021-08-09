Водитель погрузчика погиб под колесами своей же техники в Прикамье

Пермь, 9 августа. В Кунгурском муниципальном округе Прикамья водитель погрузчика погиб под колесами своей техники. Инцидент произошел на территории, прилегающей к зерновому складу крестьянского хозяйства.

«В деревне Веслянка мужчина трудился на фронтальном погрузчике SDLG LG933L. 56-летний водитель выполнял сельскохозяйственные работы и при пока неустановленных обстоятельствах выпал под левое заднее колесо двигающегося погрузчика. В итоге он получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали ФАН в ОГИБДД МО МВД России «Кунгурский».

Причины устанавливаются, но в Госавтоинспекции еще раз убедительно попросили всех соблюдать установленные правила поведения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье в Чусовом водитель большегруза «Скания» не справился с управлением и вылетел в кювет. Грузовик перевернулся, от чего его натурально разорвало на части.