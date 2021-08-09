Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 12:02
12:00
Шоу-бизнес
Тяжело переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина знает, как спастись от COVID-19
12:00
Общество
Актриса Светличная пожелала удачи Булановой на выборах в ЗакС Петербурга
11:58
Весь мир
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
11:55
Политика
"Нет необходимости": Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
11:52
Общество
Электросамокаты попали под тотальный запрет на Черноморском побережье
11:49
Происшествия
Пьяный житель Красноярска выкинул из окна четвертого этажа укусившую его собаку
11:48
Политика
Лукашенко предупредил Запад об обратном эффекте санкционных «топоров и вил»
11:46
Происшествия
Суд назначил врачу-гинекологу домашний арест по делу о торговле детьми в Москве
11:46
Общество
Прячьтесь в тени и пейте воду: в Саратовской области снова будет 40-градусная жара
11:44
Происшествия
Три человека умерли от суррогатного алкоголя в Красноярске
Все новости

Водитель погрузчика погиб под колесами своей же техники в Прикамье

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:16
Происшествия
Водитель погрузчика погиб под колесами своей же техники в Прикамье
vk.com  /  ЧП Кунгур

Пермь, 9 августа. В Кунгурском муниципальном округе Прикамья водитель погрузчика погиб под колесами своей техники. Инцидент произошел на территории, прилегающей к зерновому складу крестьянского хозяйства.

«В деревне Веслянка мужчина трудился на фронтальном погрузчике SDLG LG933L. 56-летний водитель выполнял сельскохозяйственные работы и при пока неустановленных обстоятельствах выпал под левое заднее колесо двигающегося погрузчика. В итоге он получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали ФАН в ОГИБДД МО МВД России «Кунгурский».

Причины устанавливаются, но в Госавтоинспекции еще раз убедительно попросили всех соблюдать установленные правила поведения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье в Чусовом водитель большегруза «Скания» не справился с управлением и вылетел в кювет. Грузовик перевернулся, от чего его натурально разорвало на части.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель погрузчика погиб под колесами своей же техники в Прикамье
пермский край гибдд сельское хозяйство погрузчик погиб водитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru