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Редкий случай: в пермском зоопарке пара Яванских лангуров дала второе потомство
Общество
Редкий случай: в пермском зоопарке пара Яванских лангуров дала второе потомство
 /  Пермский зоопарк

Пермь, 9 августа. Яванские лангуры Джулия и Спайк, проживающие в зоопарке столицы Прикамья, вновь стали родителями. Их детеныш появился на свет 6 августа.

В учреждении ФАН рассказали, что это уже второе потомство пары.

«Малыш ярко оранжевого цвета, как и положено у этих животных. Затем он будет темнеть. У взрослых особей шерсть обычно темного или черного цвета. Яванские лангуры редко содержатся в зоопарках, еще реже размножается. Так, что это событие — невероятный успех», — пояснили в пресс-службе зоопарка.

Впервые Спайк и Джулия стали родителями в 2019 году. Тогда на свет появилась Лилу. По словам сотрудников зоопарка, лангуры очень заботятся о малыше и даже могут подраться за возможность понянчиться.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье полицейский стал настоящим героем для шестилетней девочки. Он спас ее от отцепившегося сторожевого пса.

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