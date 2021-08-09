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Самолет Омск — Москва экстренно сел в Перми
Происшествия
Самолет Омск — Москва экстренно сел в Перми
wikipedia.org  /  Oleg Abarnikov / CC BY-SA 4.0

Пермь, 9 августа. Утром в понедельник, 9 августа, в международном аэропорту «Большое Савино» произвел экстренную посадку самолет. Воздушное судно следовало из Омска в московский аэропорт Домодедово.

Одной из пассажирок стало плохо. Сразу по прилету ей оказали экстренную медицинскую помощь. Сейчас женщина находится в одной из больниц столицы Прикамья.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что на борту самолета «Уральских авиалиний», который сел в Перми в 6:57, было 229 человек, среди которых 22 ребенка.

Самолет уже благополучно вылетел по маршруту через час с небольшим после экстренной посадки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что аэропорт Барнаула был вынужден принять четыре незапланированных лайнера. Экстренная посадка четырех самолетов прошла благополучно.

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Все новости / Происшествия / Самолет Омск — Москва экстренно сел в Перми
самолет пермь аэропорт пассажиры экстренная посадка большое савино
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