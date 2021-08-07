Восемь человек чудом выжили в ДТП в Пермском крае

Пермь, 7 августа. Под Кунгуром в Прикамье днем в субботу, 7 августа, столкнулись два легковых автомобиля. Один от удара вылетел в кювет и перевернулся.

На 9 км дороги Кунгур — Насадка произошло ДТП с участием Lada Vesta и Nissan Almera.

/ Кунгурская служба спасения

«К счастью, погибших нет. Трем пассажирам, среди которых двое детей 7 и 12 лет, медицинская помощь была оказана на месте», — рассказали ФАН в Кунгурской службе спасения.

Всего в аварии пострадали восемь человек. Пятеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе тяжелыми.

/ Кунгурская служба спасения

ГИБДД инициирована проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье в пределах города Чусовой водитель большегруза «Скания» не справился с управлением и вылетел в кювет. Грузовик перевернулся, от чего его натурально разорвало на части.